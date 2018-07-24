Лишить алиментщиков возможности получить права — правильно

Москва, , 11:10 — REGNUM Разработка закона, запрещающего допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права, является правильной и логичной: для этой категории уже действует ряд ограничений и их нужно совершенствовать, считает депутат Госдумы VI и VII созывов, лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что Минюст ведет разработку проекта закона, запрещающего допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права.

Лысаков напомнил, что с 15 января 2016 года судебные приставы могут устанавливать временные (до момента уплаты или исполнения решения суда) ограничения на пользование специальными правами на любые виды транспорта для граждан, у которых есть задолженность по алиментам или административным штрафам свыше 10 тыс. рублей.

Ограничения также распространяются на лиц, совершивших уголовные преступления, в результате которых семья лишилась кормильца или человек получил тяжелую травму (инвалидность), о чем должно быть решение суда.

Получается, что гражданин, совершивший уголовное преступление или оставивший своих детей или престарелых родителей без средств к существованию, продолжает развлекаться. Он покупает и яхты, катера, мотоциклы, джипы и так далее и получает водительское удостоверение соответствующей категории, пояснил Лысаков.

В этом контексте действия ФССП совершенно правильные и логичные — должников лишают прав одной категории, а возможность получить другие права у них осталась. Более того, есть еще инициатива ограничить права этой категории граждан в получении многих государственных услуг.

«Понятно, что никто не запретит им, например, отдать ребенка в детский сад. Но вот права на совершение ряда действий они могут лишиться. Например, регистрация недвижимости, постановка и снятие с учета машины или мотоцикла и так далее. Ты сначала исполни свои обязательства, дружок, отдай долги своим детям или людям, пострадавшим по твоей вине, а потом совершай действия с собственностью», — уверен лидер партии «Автомобильная Россия».

Лысаков напомнил, что в результате ограничений на управление транспортными средствами в регионах люди стали сразу оплачивать долги. Например, они приносили по 400−500 тыс. единовременно, чтобы покрыть алименты или судебные решения и вернуть себе «права».

Читайте также: Должников по алиментам предложили не пускать за руль

Напомним, разработку проекта закона, не допускающего должников по алиментам к экзаменам на права, ведет Минюст. Проект уже получил одобрение главы МВД Владимира Колокольцева, который предложил применять аналогичные меры и к остальным должникам — то есть, совершившим уголовные преступления.