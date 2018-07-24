Global Witness: 207 человек убиты за год из-за охраны окружающей среды

Париж, , 11:22 — REGNUM По данным неправительственной организации Global Witness, в 2017 году по меньшей мере 207 человек были убиты из-за охраны окружающей среды, сообщает Europe1.

По данным организации Global Witness, в противодействии проектам в области горного дела, лесного хозяйства или агробизнеса по меньшей мере 207 человек были убиты во всем мире, что является самым смертоносным годом для природоохранных организаций.

57 убийств произошло в Бразилии, 24 в Колумбии. В Африке из 19 убийств (12 в Конго) 17 были связаны с браконьерством или незаконной добычей полезных ископаемых. В Азии только 48 человек были убиты в одной Республике Филиппины.

В общей сложности четверть убийств (не менее 46, в два раза больше, чем в 2016 году) связаны с «агробизнесом».

«Местные активисты убиты, а правительства и компании предпочитают быструю прибыль от жизни людей», — заявил Бен Левер в заявлении для Global Witness.

«Мы, потребители, должны требовать от компаний взять на себя ответственность», — настаивает Global Witness, которая проводит подобную перепись с 2002 года.