Администрация Тутаевского района Ярославской области покупает теплоход

Тутаев, Ярославская область, , 11:02 — REGNUM В Ярославской области администрация Тутаевского района приняла решение купить пассажирский теплоход за 4,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На новое плавсредство власти не рассчитывают. Согласно документации, корабль должен быть не старше 1954 года постройки и вмещать минимум 52 пассажиров. Его водоизмещение должно быть не меньше 53 тонн. На теплоходе должно быть 2 салона, в каждом из них не менее 8 диванов из кожзаменителя. На прогулочной палубе должно быть 9 лавочек. Теплоход будет передан в МУ «Центр культуры и туризма «Романов — Борисоглебск».

Мы будем использовать теплоход в целях развития туризма города. Он очень востребован, поскольку у нас рядом река, и в городе популярны прогулки на воде с осмотром наших живописных берегов. Сейчас мы берем теплоходы в аренду и получается очень дорого, а так хотим приобрести в собственность, потому что окупаемость его — два года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

По словам Дмитрия Юнусова, новый теплоход обошелся бы в 3−4 раза дороже. Чиновники уже присмотрела несколько вариантов, где состояние кораблей близко к идеальному.