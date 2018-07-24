На Кубани добровольцы прокладывают «Тропу леопарда»

Краснодар, , 11:01 — REGNUM «Тропу леопарда» — новый туристско-образовательный маршрут — обустраивают волонтеры в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. Как сообщает ИА REGNUM, волонтерская смена стартовала 17 июля, продлится она до 31 июля.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по развитию Кавказского заповедника Ирина Пешнова, всего в проекте принимают участие 25 волонтеров из десяти российских регионов — Краснодарского край, Адыгеи, Северной Осетии, Тюменской области, Коми, Екатеринбурга и других. Проект реализуется в рамках всероссийского проекта «Экодемия», организатором выступает Минприроды РФ.

«Тропа Леопарда» будет представлять собой двухкилометровый участок эколого-просветительской образовательной тропы на кордоне Гузырипль, цель его создания — рассказать отдыхающим о переднеазиатском леопарде и его жизни в природе.

«Понятно, что увидеть леопарда в живой природе — это шанс один на миллион, и не хотелось бы им пользоваться. «Тропа» расскажет детям, их родителям, отдыхающим у нас на кордоне, что такой зверь существует», — рассказала Ирина Пешнова.

Проект тропы разработан профессиональными архитекторами и инженерами. На протяжении всего участка планируется создать девять станций, установить малые архитектурные формы (их создадут дизайнеры). Юные туристы смогут посмотреть на логово леопарда, попробовать залезть на высоту, на которую способны залезть леопарды, или попробовать себя в прыжках в длину — узнать. Как чувствуют себя леопарды в дикой природе.

«Мы делаем основную черновую работу: волонтеры расчистили тропу, освободили ее от кустарника и валежника, прокирковали, сделали ступени там, где требуется, поставили отбойники, чтобы не сползал грунт. Следом к работе приступят дизайнеры, которые будут делать собственно малые архитектурные формы, которые установят на готовую тропу», — пояснила Ирина Пешнова.

Ирина Пешнова добавила, сегодня на территории Кавказского заповедника реализуется программа возрождения популяции переднеазиатского леопарда.

«Леопардов в Кавказском заповеднике до 2016 года не было вообще, с начала 19-го века. В 2016 году в заповеднике были выпущены три леопарда: два мальчика и девочка. Девочка, к сожалению, погибла этой зимой, и остались два мальчика. В ближайшее время обсуждается возможность выпустить на территории заповедника еще несколько леопардов», — пояснила представитель заповедника.