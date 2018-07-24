«Бесплатные антивирусы для Mac OS не всегда хороши» — Роскачество

Москва, , 10:58 — REGNUM Платные антивирусы желательно использовать для защиты устройств на операционной системе Mac OS, поскольку бесплатные программы для данной операционной системы не обеспечивают должную степень защиты. Соответствующее исследование провели специалисты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) совместно с представителями Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT — International Consumer Research and Testing Ltd).

Отмечается, что антивирусы оценивали по 200 показателям, которые были разделены на три группы (удобство использования, защита от вирусов и влияние на скорость работы компьютера).

«В отличие от защитников для ОС Windows, бесплатные антивирусы для Mac OS не всегда хороши, чтобы обеспечить достаточную защиту от угроз, — отметили в Роскачестве. — В этом сегменте пока что платные пакеты остаются лучшим решением».

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