Беженцы из лагеря в Джебабе в провинции Дераа вернулись в свои дома

Дамаск, , 10:53 — REGNUM После освобождения от боевиков сирийской провинции Дераа большинство беженцев уже вернулись в свои дома из лагеря в городе Джебаб. По информации главы администрации города Мухаммеда Рахума, ещё месяц назад в лагере для беженцев «Джебаб» оставались более 600 семей, а на сегодня здесь осталось 148 семей.

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Градоначальник добавил, что вынужденным переселенцам во временном лагере помимо жилья предоставляются места в школе для обучения детей, а также медицинская помощь.

Как сообщили ИА REGNUM в Центре приёма, распределения и размещения беженцев, по состоянию на 23 июля из юго-западной зоны деэскалации через пропускной пункт «Кафер-Шамс» были выведены 311 мирных жителей, в том числе 97 детей. В восстановленные жилые дома Восточной Гуты, Хшама в провинции Дейр-Эз-Зор и Хомс за сутки вернулись 324 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории Сирийской Арабской Республики вернулись свыше 1,4 млн беженцев. По обобщённым данным, на территориях 45 государств продолжают находиться более 6,9 млн зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 млн женщин и 3,5 млн детей.

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