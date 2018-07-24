За полгода в Петербурге официально искали работу более 65 тыс. человек

Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM За первую половину 2018 года в Центр занятости населения Санкт-Петербурга с целью поиска работы обратились 65 333 человека, более половины из них трудоустроились. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в Центре занятости.

Соискатели проходили профориентацию, посещали тренинги по психологической поддержке. Более 2400 человек прошли дополнительное обучение. Наибольшей популярностью пользовались бухгалтерский учет, обучение работе в бухгалтерской системе «1С», деловой английский язык, обучение по специальности водитель погрузчика, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранник.

Со стороны работодателей за подбором персонала в Центр занятости обратились 3777 работодателей, предложив соискателям 71 900 рабочих мест. Больше всего вакансий за полугодие предложено в сферах производства, транспорта и логистики, строительства и недвижимости, здравоохранения, продаж и бытового обслуживания.

На портале Службы занятости населения Санкт-Петербурга за январь — июнь 2018 года было опубликовано 3099 резюме, в основном по профессиям специалиста, бухгалтера, инженера, менеджера, экономиста, администратора, психолога, юриста, водителя.

Добавим, что на начало 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от числа работоспособного населения Петербурга. Средняя продолжительность периода безработицы — 4,1 месяца. Официально безработными в Петербурге считается около 50 тыс. человек.

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