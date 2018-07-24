Вторник, 24 Июля 2018 года
11:31:19 МСК

За полгода в Петербурге официально искали работу более 65 тыс. человек

Общество

Работодатели предложили соискателям более 70 тыс. рабочих мест

Санкт-Петербург, 24 июля 2018, 10:46 — REGNUM  За первую половину 2018 года в Центр занятости населения Санкт-Петербурга с целью поиска работы обратились 65 333 человека, более половины из них трудоустроились. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в Центре занятости.

Соискатели проходили профориентацию, посещали тренинги по психологической поддержке. Более 2400 человек прошли дополнительное обучение. Наибольшей популярностью пользовались бухгалтерский учет, обучение работе в бухгалтерской системе «1С», деловой английский язык, обучение по специальности водитель погрузчика, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранник.

Со стороны работодателей за подбором персонала в Центр занятости обратились 3777 работодателей, предложив соискателям 71 900 рабочих мест. Больше всего вакансий за полугодие предложено в сферах производства, транспорта и логистики, строительства и недвижимости, здравоохранения, продаж и бытового обслуживания.

На портале Службы занятости населения Санкт-Петербурга за январь — июнь 2018 года было опубликовано 3099 резюме, в основном по профессиям специалиста, бухгалтера, инженера, менеджера, экономиста, администратора, психолога, юриста, водителя.

Добавим, что на начало 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от числа работоспособного населения Петербурга. Средняя продолжительность периода безработицы — 4,1 месяца. Официально безработными в Петербурге считается около 50 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге растет безработица

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить