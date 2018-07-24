Постановка автомобилей на воинский учёт не светит гражданам

Москва, , 10:48 — REGNUM Постановка на воинский учёт автомобилей светит компаниям, а не гражданам, заявил доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя инициативу Министерства обороны РФ о внесении поправок в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время.

«В СССР подобная практика вполне себе существовала, и никто не жаловался. Ничего не изменилось и в первое время после распада Союза: желаешь получить номера — предъяви справку от военкома.

Другой вопрос, что это был чистой воды идиотизм: кому придёт в голову рассекать по полям на вазовской «шестерке», которая даже на мокрой траве, бывало, буксовала? Да и денег с этого не стрясешь — одна волокита», — отметил известный экономист в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что при объявлении в стране военного положения личные автомобили граждан могут быть мобилизованы, говорится в проекте закона, готовящегося в Министерстве обороны РФ.

По данным ряда СМИ, новшество предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Причём заявлено, что направлять мобилизованную гражданскую технику в районы боев не будут — она понадобится на тот период, пока из резерва не прибудут военные автомобили.

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