Должников по алиментам предложили не пускать за руль

Москва, , 10:45 — REGNUM Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов предложил не давать водительские права должникам по алиментам. Об этом он заявил в ходе круглого стола, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

«Иным ограничением госуслуги может быть отказ от допуска к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами», — сказал Аристов.

Лицу, уклоняющемуся от уплаты алиментов, не стоит идти обучаться — у него нет потенциальной возможности приобрести автомобиль. Пока не погасит долг, пусть ходит пешком или пользуется общественным транспортом, отметил глава ФССП.

Аристов напомнил, что в разработке находится законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников. Так, должнику могут отказать в регистрации транспортного средства. Еще одна инициатива — обязать работодателей уведомлять приставов о приеме должника на работу.

На сегодняшний день более 830 тыс. должников по алиментам временно лишены права выезда за рубеж. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере было взыскано свыше 240 млн рублей. В целом за этот период должники выплатили по алиментам 5 млрд рублей.

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