На Урале болеют чаще, чем в целом по России

Салехард, , 11:16 — REGNUM На Ямале самая высокая заболеваемость в Уральском федеральном округе. Но в целом жители Большого Урала стали меньше болеть. Такие выводы можно сделать по данным статистического сборника Минздрава России за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Показатели заболеваемости представлены в рачёте на 100 тысяч населения. В Курганской области стало меньше больных на две тысячи при расчёте на сто тысяч. Если в 2016 году число заболевших было 97 040 на 100 тыс. населения, то в 2017 году уже 95 014.

В Сверловской области снижение удельного числа заболевших произошло на 380 человек. Если в 2016 году их было 75 214 человек на 100 тыс. населения, то в 2017 году уже 74 835.

В Тюменской области заболеваемость снизилась на 1 200 в расчёте на сто тысяч человек. В 2016 году данный показатель составлял 63 698 на 100 тысяч, в 2017 году — 62 498.

В Ханты-Мансийском автономном округе также наблюдается снижение: 90 140 заболевших на 100 тыс. человек в 2016 году, и 89 749 в 2017 году. Ненамного, но также снизилось число больных в Челябинской области: в 2016 году показатель был 88 408 на 100 тыс. населения, в 2017 — 88 273.

Самая высокая заболеваемость в Уральском федеральном округе наблюдается на Ямале. Там число обратившихся в медучреждения идёт в рост. В 2016 году показатель был 118 042 на 100 тыс. населения, в 2017 году уже 122 720.

Общероссийский показатель заболеваемости в 2017 году — 77 914 человек на 100 тыс. населения.

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