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Испанские прокуроры установят, чью печень пересадили экс-футболисту Абидалю

Общество

Заверению бывшего игрока «Барселоны» о том, что орган был получен у двоюродного брата, прокуроры не поверили

Барселона, Испания, 24 июля 2018, 10:42 — REGNUM  Прокуратура Испании заподозрила, что пересадка печени бывшему футболисту «Барселоны» Эрику Абидалю могла производиться незаконно. Правоохранители намерены установить личность человека, который стал донором органа, пишет испанское издание Marca.

Напомним, суд Каталонии возбудил дело о трансплантации печени в 2017 году, после того как была обнародована запись телефонных переговоров с заключенным в тюрьме бывшим президентом «Барселоны» Сандро Росселем. Во время разговора он сообщал, что печень для Абидаля была получена противозаконным способом.

В мае суд закрыл дело, а сам Абидаль пояснил, что донором органа стал его двоюродный брат Жерар. Однако прокуроры не сочли такие объяснения убедительными и вернули расследование на новый круг.

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