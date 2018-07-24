Детей дочери экс-главы УФМС Чечни, арестованной в Турции, выдадут ее матери

Анкара, , 10:41 — REGNUM Мать задержанной в Стамбуле чеченской девушки Седы Дудуркаевой добивается выдачи внуков. По ее словам, надежда, что правоохранительные органы Турции пойдут на этот шаг, есть. По крайней мере, адвокат, который занимается делом дочери, пообещал, что после того, как родственники задержанной напишут соответствующее заявление, дети будут переданы им в ближайшее время, пишет РИА «Новости».

По словам матери, два ее внука, возраст которых 3,5 и 1,5 года, родились на войне и нуждаются в психологической реабилитации. Из-за имеющихся хронических заболеваний за ними нужен особый уход, отметила женщина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля появилась информация о задержании в турецком городе Стамбуле молодой женщины, уроженки Чечни, которую подозревают в участии в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме нее арестованы еще четверо женщин.

Задержанная оказалась Седой Дудуркаевой — дочерью бывшего главы управления Федеральной миграционной службы Асу Дудуркаева, которого в 2013 году уволили с должности из-за связей дочери с боевиками. Женщина являлась супругой боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданина Грузии чеченского происхождения Абу Омара аш-Шишани (Тархана Батирашвили), который был убит в 2016 году.

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