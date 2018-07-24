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Реконструкцию стадиона «Десна» в Брянске планируют завершить в 2019 году

Общество

Ремонт идет в рамках федеральной программы

Брянск, 24 июля 2018, 10:33 — REGNUM  Реконструкция стадиона «Десна» в Брянске должна завершиться в 2019 году. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба правительства региона. Ремонт идет в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016−2020 годы», из федерального бюджета было выделено 70% денег, необходимых для реконструкции.

Сейчас идет первый этап строительства. В частности, на стадионе реконструируют существующее спортивное ядро и строят новые трибуны, которые смогут вместить 3 тыс. человек.

«На текущий момент подрядчиком выполняются работы по устройству пожарного резервуара, прокладке теплотрассы, устройству стяжки полов на 4 этаже», — говорится в сообщении.

Напомним, что на базе стадиона «Десна» планируют построить современный центр по подготовке легкоатлетов. Изначально на работы планировалось потратить 450 млн рублей.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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