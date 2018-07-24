Минобороны РФ предлагает поставить на военный учет гражданские автомобили

Москва, , 10:30 — REGNUM Поправки в перечень транспортных средств, которые в мирное время должны находиться на учете в военных комиссариатах, разработали в Минобороны Российской Федерации. Об этом газете «Известия» рассказали в военном ведомстве.

В проекте «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151» уточняется, что учету подлежат транспортные средства категории техрегламента Таможенного союза «М1». В частности, речь идет об автомобилях, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми сидячих мест.

Согласно документу, только в случае объявления в стране военного положения может начаться мобилизация личного автомобильного транспорта, причем предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства.

Ожидается, что мобилизованные транспортные средства не будут направляться в район боевых действий. При этом пользоваться автомобилями граждан военные будут до тех пор, пока в соответствующую воинскую часть (ВЧ) не прибудут штатные машины.

Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили.

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Как передавало ИА REGNUM, 16 июля начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что в ходе весеннего призыва на службу в ВС РФ отправились 128 тысяч человек.

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