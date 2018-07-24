Памятник Иосифу Сталину появится на набережной Комсомольска-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:36 — REGNUM На набережной Комсомольска-на-Амуре, которую реконструируют в рамках утвержденного президентом России «генерального плана», решением городских властей создадут «Аллею маршалов». На ней установят скульптуры 11 советских полководцев — победителей в Великой Отечественной войне: верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, Родиона Малиновского, Ивана Конева, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других. «Аллея маршалов» — инициатива горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение установить на набережной города Юности памятник Иосифу Сталину вызвало споры среди горожан. Что очень удивило руководство набережной — ведь инициатива-то была народной.

Примечательно, что за Сталина вступились не только ветераны Великой Отечественной, но и люди, знающие о войне только по кинофильмам.

«Наверное, памятник Сталину нужен — ведь мы выиграли войну с его помощью. А другая сторона — было много репрессированных».

«Сложно ответить… очень противоречивая фигура», — привела слова комсомольчан ГТРК Дальневосточная.

Однако, за Верховного главнокомандующего грудью встали ветераны войны.

«Умирали за Сталина! И, кто знает, если бы не он — может, и не победили бы! Сама мысль, что вождя не будет на «Аллее маршалов», ранит каждого, кто прошёл войну!» — сказал ветеран Великой Отечественной Владимир Ильич Цыганов.

Руководство набережной и власти города приняли решение: нельзя вырывать из истории страницы.

Созданием бронзовых бюстов займется молодой московский скульптор Андрей Коробцов. На двухметровых гранитных постаментах установят бюсты 11 великих советских воинов, победивших фашизм. Во главе с генералиссимусом Иосифом Сталиным.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки переписать историю, «вырвать» из неё страницы вызывают недоумение и даже гнев. Ветеранов войны, патриотов раздражают такие попытки, как «занавешенный» в День Победы Мавзолей. Невозможно вычеркнуть из истории Победы в Великой Отечественной, Второй мировой имя Иосифа Сталина.