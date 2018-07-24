Жители России предпочитают вино другому алкоголю – исследование

Москва, , 10:25 — REGNUM Самым популярным алкогольным напитком в России является вино — его хотя бы раз в год покупают 59% российских семей, следует из данных исследования, проведенного компанией GfK.

«В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение вину», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в 2017 году потребление вин в России выросло на 8,8% в натуральном выражении. В год на одну семью приходится примерно 10 литров вина, при этом его покупают в среднем по 7 раз в год. В компании подчеркивают, что больше всего от таких предпочтений выигрывают супермаркеты, магазины недорогих продуктов и специализированные магазины по продаже алкоголя.

Потребление пива при проведении исследования не учитывалось.

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