В Минкомсвязи обозначили стоимость затрат компаний на «закон Яровой»

Москва, , 10:07 — REGNUM Примерная сумма, которую должны будут потратить интернет-компании на исполнение так называемого «закона Яровой», составит примерно 20 млн рублей при условии, что они обслуживают 500 тысяч активных пользователей. Об этом 24 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Представители Минкомсвязи привели в пример оценку затрат Rambler Group: компания заплатит 10,9 млн рублей разово, и еще по 120 тысяч рублей будет оплачивать ежемесячно. Указанная сумма позволит обзавестись дополнительным серверным оборудованием, коммутаторами, программным обеспечением и другим.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что провайдеры смогут обеспечить весь комплекс требований по «закону Яровой» за указанные суммы вложений, особенно если речь идет о крупных интернет-компаниях, таких как Яндекс, Вконтакте или Одноклассники.

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