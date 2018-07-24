Вторник, 24 Июля 2018 года
11:34:22 МСК

Жириновский предложил приравнять сахар к наркотикам

Общество

«В основном все живут под воздействием сладкого наркотика»

Жириновский предложил приравнять сахар к наркотикам
Saramukitza
Сахар

Москва, 24 июля 2018, 10:01 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает приравнять сахар к наркотикам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Это очень опасный продукт, его нужно приравнивать к наркотикам. В зубную пасту добавляют сахар, во многие лекарства — сахар, то есть толкают человечество к диабету», — сказал Жириновский.

Депутат Госдумы настаивает на том, чтобы дети с детства не привыкали к сахару.

«В основном все живут под воздействием сладкого наркотика — сахара, и это убивает людей», — обеспокоен он.

Жириновский в этой связи предлагает создавать агентство по питанию.

Читайте развитие сюжета: Президент Филиппин продолжит «неумолимую» борьбу с наркотиками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кризис качества продуктов питания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить