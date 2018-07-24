Жириновский предложил приравнять сахар к наркотикам

Москва, , 10:01 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает приравнять сахар к наркотикам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Это очень опасный продукт, его нужно приравнивать к наркотикам. В зубную пасту добавляют сахар, во многие лекарства — сахар, то есть толкают человечество к диабету», — сказал Жириновский.

Депутат Госдумы настаивает на том, чтобы дети с детства не привыкали к сахару.

«В основном все живут под воздействием сладкого наркотика — сахара, и это убивает людей», — обеспокоен он.

Жириновский в этой связи предлагает создавать агентство по питанию.

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