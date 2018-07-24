«Администрация, ау!» – ростовчане пытаются сохранить Дом Кисина

Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, желающие сохранить историческую застройку в городе-миллионнике, выступили в защиту памятника истории и культуры регионального значения — Дома Кисина. Как отмечают участники акции, подобных зданий, хранящих память о различных исторических периодах, в донской столице уже практически не осталось.

«Это очередь не за колбасой и не за билетами на футбол. Ростовчане стали в очередь, чтобы поставить свои подписи в защиту исторического здания — «Дома Кисина» на Московской, 72, который может быть снесен по преступной халатности ответственных чиновников. За последние несколько лет таким образом Ростов лишился более десятка исторических зданий. Освободившиеся «пятна» продают под коммерческую застройку. Спасти «Дом Кисина» пришло несколько сот ростовчан. Люди терпеливо стояли в очереди, чтобы поставить свою подпись. В Ростове есть гражданское общество. Мы не быдло. Заметят ли это власти города?» — задаётся вопросом ростовский журналист Александр Оленев.

Главная задача жителей города, общественников — не отдать здание под бульдозер.

«Я горжусь ростовчанами, которые сегодня стояли в очереди за подписями в защиту Дома Кисина. Последний раз видел такие очереди за колбасой и сахаром в очень далёкие годы. Клуб архитекторов и большое число инициативных общественников смогли организовать сбор большого числа подписей за сохранение самого выдающегося памятника архитектуры Ростова. Администрация, ау!» — написал на своей странице в Facebook общественник Александр Сушков.

По некоторой информации, сегодня, 24 июля, к объекту придут представители районной администрации. Пока остаётся загадкой, успокоят ли чиновники активистов или проинформируют о том, что решение по сносу старинного здания уже принято.

Торговый дом, известный как Доходный дом Веньямина Кисина и Исаака Фроймовича, был построен в конце XIX века по проекту ростовского архитектора Николая Дорошенко. До Октябрьской революции здесь размещались магазины готового платья, а также квартиры, которые снимали ростовские врачи, адвокаты, инженеры. После революции здесь размещался продовольственный магазин и знаменитое адресное бюро, упоминаемое в сатирическом романе-фельетоне Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Позже оно стало называться Ростгорсправкой и просуществовало в здании до конца 1990-х годов.