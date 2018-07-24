Вторник, 24 Июля 2018 года
11:34:57 МСК

Особый противопожарный режим введён в Ленобласти

Общество

За сутки ликвидировано два лесных пожара

Особый противопожарный режим введён в Ленобласти
skeeze
Огонь в лесу

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 24 июля 2018, 09:51 — REGNUM  Из-за жаркой погоды и усилившейся угрозы природных пожаров с 24 июля в северной части Ленинградской области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ленобласти.

«Ожидается высокий (четвертый) класс пожароопасности, — отмечают в ведомстве. — Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности».

По данным регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки ликвидировано два низовых лесных пожара на общей площади 0,55 га — в Выборгском и Лодейнопольском районах Ленобласти. Причиной обоих возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить