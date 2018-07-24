Особый противопожарный режим введён в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 09:51 — REGNUM Из-за жаркой погоды и усилившейся угрозы природных пожаров с 24 июля в северной части Ленинградской области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ленобласти.

«Ожидается высокий (четвертый) класс пожароопасности, — отмечают в ведомстве. — Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности».

По данным регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки ликвидировано два низовых лесных пожара на общей площади 0,55 га — в Выборгском и Лодейнопольском районах Ленобласти. Причиной обоих возгораний стало неосторожное обращение с огнем.