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В Керченском проливе начались контртеррористические учения

Общество

Захватившие заложников террористы будут нейтрализованы

В Керченском проливе начались контртеррористические учения
Иллюстрация: Mil.ru
Спецназ России. Тренировка по освобождению российского судна от террористов

Керчь, Крым, 24 июля 2018, 09:42 — REGNUM  Тактические учения по обезвреживанию условных террористов, попытавшихся выдвинуть политические требования, начались в Керченском проливе 24 июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ России.

Первая, теоретическая, часть учений «Вихрь-МЭД 2018» прошла накануне. В них приняли участие специалисты нескольких силовых ведомств России: МЧС, Росгвардии, Черноморского флота, МВД и ФСБ.

Во второй части военные отработают задачи, связанные с нейтрализацией террористов, которые выдвинули политические требования. Во время тактической операции спецназу предстоит освободить заложников на захваченном судне, а затем уничтожить боевиков.

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Военные учения
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