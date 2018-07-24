В Керченском проливе начались контртеррористические учения

Керчь, Крым, , 09:42 — REGNUM Тактические учения по обезвреживанию условных террористов, попытавшихся выдвинуть политические требования, начались в Керченском проливе 24 июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ России.

Первая, теоретическая, часть учений «Вихрь-МЭД 2018» прошла накануне. В них приняли участие специалисты нескольких силовых ведомств России: МЧС, Росгвардии, Черноморского флота, МВД и ФСБ.

Во второй части военные отработают задачи, связанные с нейтрализацией террористов, которые выдвинули политические требования. Во время тактической операции спецназу предстоит освободить заложников на захваченном судне, а затем уничтожить боевиков.

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