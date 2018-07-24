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В Ярославской области полмиллиона рублей бросят на воздух

Общество

И составят карту загрязнения атмосферы

В Ярославской области полмиллиона рублей бросят на воздух
Иллюстрация: Pixabay.com
Загрязнителей воздуха посчитают

Ярославль, 24 июля 2018, 09:41 — REGNUM  В Ярославской области планируют потратить 600 тыс рублей на то, чтобы собрать сведения об источниках загрязнения атмосферного воздуха в трех крупных городах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком работ выступает департамент охраны окружающей среди и природопользования Ярославской области. Условия контракта предполагают, что исполнитель соберет всю информацию о стационарных и передвижных источниках выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территории городов Ярославль, Рыбинск и Тутаев Ярославской области. Сюда входят и крупные автомагистрали. После этого будет создана соответствующая электронная база, проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

Исполнитель обязуется предоставить перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу и их приземные концентрации в жилой застройке, места их превышения, список предприятий и источников выбросов, «вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха», таблицы и карты рассеивания вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых стационарными источниками и автотранспортом на основных магистралях.

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Проблемы экологии
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