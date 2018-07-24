В Оренбуржье мастер по капремонту скважины ответит в суде за газовую атаку

Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется мастер по капитальному ремонту скважин. Им он стал фигурантом резонансного дела о газовой атаке, когда из-за аварии на скважине произошёл значительный выброс газа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, дело с обвинительным заключением передано в суд.

Мастер по капремонту скважин обвиняется по статье 251 УК РФ «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека». По данным силовиков, в сентябре 2017 года возле посёлка Чкалов Оренбургского района на газовой скважине проводился ремонт, во время которого из-за разгерметизации произошёл выброс газа и нефти.

В СУ СКР установили, что незамедлительные работы по герметизации скважины не были выполнены, это привело к превышению допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 12,5 раз. Части населения причинён вред здоровью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла 20 сентября. Специалисты говорили о максимальном превышении ПДК сероводорода в 13,4 раза. Из-за газовой атаки жители Оренбурга и Оренбургского района жаловались на ухудшение самочувствия и резкий запах воздуха. В этих муниципальных образования был введён режим ЧС. За медицинской помощью обращался 31 человек, пришлось госпитализировать 22 детей. Примечательно, что при таком мощном выбросе газа эвакуация населения не проводилась.

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