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В Москве 18 августа поженятся более тысячи пар

Общество

Надеяться лишь на гармонию чисел в загсах не советуют

В Москве 18 августа поженятся более тысячи пар
FrankWinkler
Свадьба

Москва, 24 июля 2018, 09:32 — REGNUM  Свадебный бум в Москве придется на 18 августа. Заключить брак в красивую дату пожелали более тысячи пар, сообщает 24 июля пресс-служба столичной мэрии.

Столичные загсы приняли 1179 заявлений от желающих стать мужем и женой 18.08.2018, запись на эту дату уже закрыта. В 2017 году свадебный переполох пришелся на 7 июля, тогда зарегистрировали брак 1040 пар.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, желание молодоженов привязать церемонию к красивой дате понятно и отчасти оправдано, так как позитивный настрой придает молодым дополнительную уверенность в успехе совместной жизни. Вместе с тем надеяться лишь на гармонию чисел не стоит.

Так, 7 июля 2007 года в Москве поженились 1678 пар, однако примерно треть из них уже расстались. То же произошло с парами, заключившими брак 8 августа 2008 года (1597 пар) и 9 сентября 2009 года (1010 пар).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам выбрать дату и время свадьбы. На выбор отведен определенный период времени — не ранее месяца и не позже года после подачи заявления о регистрации брака.

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