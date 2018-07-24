Вторник, 24 Июля 2018 года
09:54:09 МСК

СКР ищет очевидцев падения карусели в парке Екатеринбурга

Общество

Следователи обратились к гражданам за помощью

Екатеринбург, 24 июля 2018, 09:11 — REGNUM  В Екатеринбурге следователи ищут очевидцев ЧП с каруселью, которое случилось 22 июля в парке им. В., В Маяковского. Сотрудники Октябрьского следственного отдела просят граждан о помощи.

Следователи нуждаются в том числе и в помощи тех, чьи дети в момент падения находились на карусели.

Напомним, ЧП случилось ближе к вечеру 22 июля. На карусели находились несколько детей, и в этот момент она упала. Обошлось без тяжёлых травм.

Следствие начало проверку. Также обстоятельства ЧП выясняют и в парке.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи выясняют причины падения карусели с детьми в Екатеринбурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Опасные аттракционы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить