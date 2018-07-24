СКР ищет очевидцев падения карусели в парке Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В Екатеринбурге следователи ищут очевидцев ЧП с каруселью, которое случилось 22 июля в парке им. В., В Маяковского. Сотрудники Октябрьского следственного отдела просят граждан о помощи.

Следователи нуждаются в том числе и в помощи тех, чьи дети в момент падения находились на карусели.

Напомним, ЧП случилось ближе к вечеру 22 июля. На карусели находились несколько детей, и в этот момент она упала. Обошлось без тяжёлых травм.

Следствие начало проверку. Также обстоятельства ЧП выясняют и в парке.

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