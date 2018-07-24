Из-за жары в петербургском регионе поставлен рекорд энергопотребления

Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM Новый летний максимум потребления электрической энергии зафиксирован в Ленинградской энергосистеме. Он объясняется жаркой погодой, установившейся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Потребление мощности в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигло 5236 МВт. Это на 309 МВт выше величины максимального потребления в летний период, установленного 22 августа 2016 года», — сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада».

Рекорд энергопотребления установлен на фоне высокой среднесуточной температуры, установившейся в эти дни в петербургском регионе. Она выше той, что была в августе 2016 года, и на 4 ºС выше температурной нормы.

В период пиковых нагрузок Ленинградская энергосистема функционировала стабильно, подчеркивают энергетки.

Добавим, что в ближайшие дни жара не оставит Петербург и Ленобласть, ожидается до 30 градусов тепла и отсутствие осадков. Причиной такой погоды является блокирующий антициклон с центром над Финляндией.