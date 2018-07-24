ООН будет помогать Яктуии менять траекторию полёта ракет с “Восточного”

Якутск, , 09:03 — REGNUM С представителем ООН по правам коренных малочисленных народов Таули Корпуз достигнута договорённость о содействии в решении жизненно важных для населения Якутии экологических вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель республиканской общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров, посетивший в Женеве (Швейцария) сессию ООН, которая была посвящена правам коренных малочисленных народов.

Речь идёт о помощи в попытках якутян добиться изменения траектории полёта ракет-носителей с космодрома «Восточный», части которых падают на территорию республики. Жители региона считают необходимым вообще исключить Якутию из территории, над которой пролетают ракеты с «Восточного». В ООН обещали содействовать в вопросе обеспечения жителям республики возможности свободного перемещения без угрозы падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Вторым вопросом, по которому Степан Петров обратился за поддержкой в ООН, стала реабилитация находящихся в Якутии территорий подземных ядерных взрывов, на которых находятся леса. Если в этих местах возникнут пожары, то это сделает возможным радиоактивное заражение новых территорий, опасается общественник.

Читайте также: В Якутии приняли закон, разрешающий не тушить пожары в 86% лесов республики

Как сообщало ИА REGNUM, 86% гектаров леса Якутии в соответствии с законодательством РФ являются территорией, где пожары можно не тушить из-за труднодоступности и отсутствия угрозы для объектов экономики и населённых пунктов. По данным на 24 июля в республике охвачена огнём территория площадью 1,22 млн га, из них тушат только пожары на 45,9 тыс. га.

Читайте также: В Якутии усугубилась ситуация с лесными пожарами: горит 1,22 млн га