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Власти Курганской области будут следить за социальными сетями

Общество

Объявлен тендер на закупку специализированной программы

Курган, 24 июля 2018, 08:49 — REGNUM  Правительство Курганской области 23 июля 2018 года объявило тендер на предоставление права на использование специализированной программы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте». Фактически власти Зауралья собираются следить за пабликами жителей региона в интернете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте госзакупок указана первоначальная цена пользования подобной программой сроком на год за 250 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Курганской области. Программа должна обеспечивать правительству Зауралья возможность в автоматизированном режиме искать и анализировать открытый контент и профили пользователей в соответствии с заданными критериями и условиями.

Отметим, что в марте 2018 года тендер на аналогичную закупку публиковало правительство Орловской области, и там начальная цена контракта составляла 100 тыс. рублей.

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