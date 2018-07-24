Власти Курганской области будут следить за социальными сетями

Курган, , 08:49 — REGNUM Правительство Курганской области 23 июля 2018 года объявило тендер на предоставление права на использование специализированной программы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте». Фактически власти Зауралья собираются следить за пабликами жителей региона в интернете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте госзакупок указана первоначальная цена пользования подобной программой сроком на год за 250 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Курганской области. Программа должна обеспечивать правительству Зауралья возможность в автоматизированном режиме искать и анализировать открытый контент и профили пользователей в соответствии с заданными критериями и условиями.

Отметим, что в марте 2018 года тендер на аналогичную закупку публиковало правительство Орловской области, и там начальная цена контракта составляла 100 тыс. рублей.