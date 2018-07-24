Секретные инструкции по ремонту устройств iPhone X попали в сеть

Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Замена аккумулятора в смартфоне iPhone X больше не является секретом благодаря обычному интернет-пользователю, который выложил в YouTube ролики, предназначенные для обучения сотрудников сервисных центров Apple. Об этом сообщает издание Motherboard.

Сначала Арман Хаджи нашел секретные инструкции в Twitter, однако довольно скоро записи оказались заблокированы. Тогда он выложил видео на популярный видеохостинг. И хотя YouTube также заблокировал публикацию инструкций, ролики массово разошлись по сети.

Сейчас в интернете можно встретить 11 видеороликов, на которых объясняется, как заменить аккумулятор, дисплей, Taptic Engine и другие компоненты iPhone X с минимальным набором инструментов.

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