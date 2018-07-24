Бывший тайфун «Ампил» идёт на Хабаровск

Владивосток, , 08:28 — REGNUM Проливные дожди выпадут на территории Хабаровского края из-за бывшего тайфуна «Ампил». Об этом рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, сообщает 24 июля «Примпогода».

"Расчёты показывают, что бывший тайфун «Ампил» выбрал себе несколько более северную траекторию», — отметил Кубай.

В первой половине дня 25 июля воздушная масса бывшего тропического шторма окажется над Харбином, к вечеру — над Хабаровском. Далее бывший тайфун повернет на восток и продолжит движение в район Сахалина и Охотского моря.

Основные дожди выпадут на территории Хабаровского края. Более слабые осадки ожидаются в северных и центральных районах Приморья, серьезной угрозы для рек не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тайфун «Ампил» обрушился на восточное побережье Китая. Из Шанхая и провинций Чжэцзян и Цзянсу были эвакуированы почти 400 тыс. человек.

Читайте также: В Китае эвакуированы почти 400 тыс. человек из-за тайфуна «Ампил»

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье придет циклон с тропическими паводками — глава Примгидромета

Читайте развитие сюжета: Жителей Пекина предупредили об угрозе оползней и селей