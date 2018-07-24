За полгода число избирателей в Ульяновской области сократилось на 0,6%

Ульяновск, , 08:28 — REGNUM Численность избирателей в Ульяновской области за год сократилась на 10 тыс. человек и на начало года составила 1 013 966. К июлю 2018 года число избирателей уменьшилось ещё на 6,6 тыс. человек. За 13 лет избирателей стало меньше на 81,2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На 1 июля 2018 года в регистр избирателей по Ульяновской области включено 1 007 316 избирателей. Это на 0,66% (или на 6650 человек) меньше, чем было по состоянию на 1 января 2018 года. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Ульяновске (505 038 человек), Димитровграде (96 350) и Барышском районе (33 478). Наименьшее количество избирателей насчитывается в Базарносызганском районе (7 160).

По данным облизбиркома, за период с 1 января 2005 года по 1 января 2018 года численность избирателей упала на 81 249 человек (или на 7,4%), составив 1 013 966 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ульяновской области состоятся выборы в Законодательное собрание шестого созыва. Будут избраны 36 депутатов: 18 парламентариев будут избраны по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. Списки кандидатов в депутаты выдвинули девять избирательных объединений и партий.