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На Украине 3 тыс. перевозчиков работали на неисправных автобусах

Общество

Также перевозчики регулярно нарушают ПДД

Киев, 24 июля 2018, 08:24 — REGNUM  Операция «Перевозчик» позволила выявить на Украине 3 тыс. технически неисправных маршрутных транспортных средств, заявил первый заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает 24 июля «Укринформ».

По его словам, операция проводилась в течение 2018 года. Ее цель — обнаружить недобросовестных перевозчиков, которые нарушают ПДД и правила перевозки пассажиров. Помимо неисправных автобусов, полицейские оформили 27 тыс. нарушений ПДД перевозчиками.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что от 50 до 70% перевозчиков работают в стране нелегально. Министр пообещал усилить ответственность перевозчиков за работу «в тени» вплоть до отобрания у них транспортных средств.

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