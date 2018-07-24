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Росстат обозначил новый потолок численности населения России в 2036 году

Общество

Всё наоборот: население России будет не убывать, а расти быстрыми темпами

Росстат обозначил новый потолок численности населения России в 2036 году
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Москва, 24 июля 2018, 08:23 — REGNUM  Численность населения России к 2036 году вырастет до 157 млн человек, следует из обновленного оптимистического прогноза Росстата. Об этом 24 июля пишут «Известия».

Указанная цифра выше, чем в предыдущей версии прогноза. Напомним, ранее статистическое ведомство сообщало о численности в 154 млн человек в тот же срок. Изменение потолка связано с тем, что ожидалась естественная убыль населения с 2023 года. Теперь же авторы прогноза сообщают, что Россия сможет продемонстрировать естественный прирост населения, который к 2036 году достигнет 349 тыс. человек в год. Кроме того, оптимизм чиновников связан с миграционным приростом населения.

Добавим, прогноз ориентирован на достижение целей демографической политики России и здравоохранения. Одна из программ в этой сфере предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.

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Демографическая статистика
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