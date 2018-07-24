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Книговорот в Прикамье: министр оставляет на улицах свои книги

Общество

Глава минобра Пермского края Раиса Кассина стала инициатором своеобразного флешмоба и призвала пермяков к кроссбукингу

Пермь, 24 июля 2018, 08:27 — REGNUM  В Перми министр образования края Раиса Кассина в свой день рождения решила сделать подарок. Она оставила книгу с пожеланиями на одной из улиц и таким образом запустила своеобразный флешмоб.

На своей странице в соцсети Кассина заявила, что будет стараться ежемесячно оставлять свои прочитанные книги в разных частях города. Первой книгой стал «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой. Фото издания опубликовано в соцсети и даёт ключ к разгадке места, где она оставлена.

Кассина призвала пермяков присоединиться и поддержать акцию:

«Первую уже оставила! Если поняли, что это за место, бегом за ней. Присоединяйтесь и вы к кроссбукингу. Оставляйте свои книги в общественных местах или советуйте что-нибудь к прочтению. Сделаем Пермь самым читающим городом!»

Стоит отметить, что кроссбукинг, или обмен прочитанными книгами, практикуется во многих российских городах и популярность книговорота растёт. Прочитав книгу, человек оставляет её в общественном месте, нашедший это издание должен в обмен оставить свою прочитанную книгу. Получается своеобразная библиотека без сотрудников, их функции выполняют любители чтения.

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