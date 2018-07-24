В Гидрометцентре рассказали о погоде на европейской территории РФ

Москва, , 08:10 — REGNUM Температура воздуха в августе будет выше нормы на большей части европейской территории Российской Федерации, к которой относится и столичный регион. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».

По его словам, в центр страны придет резкое потепление уже в середине текущей недели. Вильфанд добавил, что солнечная погода с дневной температурой выше +30 градусов плавно перейдет и в последний летний месяц лета.

По его словам, август 2018 года по всем расчетам обещает быть «теплым и комфортным». Вильфанд напомнил, что долгосрочный прогноз на пять дней составляет вероятность в 75−78%, а краткосрочный — 95%.

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