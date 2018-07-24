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Жителей Североуральска срочно прививают от гепатита

Общество

Пока массовых случаев заболевания нет

Жителей Североуральска срочно прививают от гепатита
Иллюстрация: Mil.ru
Вакцинация

Североуральск, Свердловская область, 24 июля 2018, 07:28 — REGNUM  В свердловском Североуральске пока нет случаев массовых заболеваний из-за плохого состояния водопроводной воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Сейчас население прививают от гепатита А. Уже привиты 608 взрослых, а также 1472 ребёнка. Вакцина доставлена в медучреждения. Получить её можно в пяти прививочных кабинетах, также вакцинацию проводят сотрудники двух мобильных бригад.

Прививают граждан и от ротавирусной инфекции.

Напомним. уже неделю в Североуральске нельзя пить водопроводную воду. Впрочем, её качество уже приблизилось к норме.

Читайте ранее в этом сюжете: Качество питьевой воды в Североуральске приблизилось к норме

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Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
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