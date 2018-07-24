Актёр Пашинин об участии в боевых действиях: «Это приятно»

Киев, , 07:25 — REGNUM Принимающий участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер Анатолий Пашинин получает «всплеск гормонов» и «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях. Об этом сам артист рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной. Соответствующая видеозапись обнародована на портале YouTube.

«Это (участие в боевых действиях) приятно, всплеск гормонов, — заявил актер. — Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили».

По словам артиста, когда он стреляет в противника, ему просто «хочется попасть».

Пашинин также во время беседы с сотрудницей СМИ добавил, что война в Донбассе — «это вам не кино», и вспомнил, как на его глазах в автомобиль с людьми попала противотанковая управляемая ракета.

По его мнению, данный случай можно назвать «фантастическим зрелищем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актер Анатолий Пашинин стал участником боевых действий в Донбассе летом 2017 года. По словам артиста, на передовую он отправился «ловить кайф».

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