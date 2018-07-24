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Избитому в ярославской колонии заключенному создадут безопасную среду

Общество

Ему будет обеспечена физическая безопасность до конца срока

Москва, 24 июля 2018, 07:25 — REGNUM  Сотрудники исправительной колонии N1 в Ярославле обеспечат физическую безопасность заключенного Евгения М., который подвергся избиению, сообщил журналистам первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый.

По его словам, конкретные распоряжения по этому вопросу были даны руководством ФСИН. Осужденный будет находиться в безопасной среде до конца срока, соответствующие рекомендации и указания даны сотрудникам колонии.

Напомним, ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине. Источники сообщали, что инцидент произошел в ярославской ИК-1 в прошлом году, а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждения.

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