Вторник, 24 Июля 2018 года
08:12:39 МСК

Качество питьевой воды в Североуральске приблизилось к норме

Общество

Но пока пить её нельзя

Качество питьевой воды в Североуральске приблизилось к норме
Вода

Североуральск, Свердловская область, 24 июля 2018, 07:11 — REGNUM  В свердловском Североуральске качество питьевой воды стабильно улучшается. Об этом говорят публикуемые регулярно сведения о её состоянии.

По информации на официальном сайте администрации города, в 04:45 по местному времени 24 июля в пробах из северо-восточного дренажного узла показатели цветности и мутности уже были в пределах норм. Однако в посёлке Калья и на территории города показатель мутности до сих пор превышает установленные предельные показатели.

При этом по микробиологическим показателям превышений нет, отмечают в свердловском Роспотребнадзоре. Однако пить воду гражданам пока не советуют.

Читайте развитие сюжета: Жителей Североуральска срочно прививают от гепатита

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить