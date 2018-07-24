Качество питьевой воды в Североуральске приблизилось к норме

Североуральск, Свердловская область, , 07:11 — REGNUM В свердловском Североуральске качество питьевой воды стабильно улучшается. Об этом говорят публикуемые регулярно сведения о её состоянии.

По информации на официальном сайте администрации города, в 04:45 по местному времени 24 июля в пробах из северо-восточного дренажного узла показатели цветности и мутности уже были в пределах норм. Однако в посёлке Калья и на территории города показатель мутности до сих пор превышает установленные предельные показатели.

При этом по микробиологическим показателям превышений нет, отмечают в свердловском Роспотребнадзоре. Однако пить воду гражданам пока не советуют.

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