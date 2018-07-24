Вторник, 24 Июля 2018 года
08:13:40 МСК

В Екатеринбурге осуждены участники экстремистского сообщества

Общество

Они действовали в 2014-2016 годах

В Екатеринбурге осуждены участники экстремистского сообщества
В суде

Екатеринбург, 24 июля 2018, 06:57 — REGNUM  В Екатеринбурге оглашён приговор пятерым участникам экстремистского сообщества. Их признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие вёл отдел СКР по Чкаловскому району. Правоохранители выяснили, что граждане 1996−1999 годов рождения были особенно активны в 2014—2016 годах. Им вменили, в зависимости от роли, создание экстремистского сообщества и участие в нём, действия по возбуждению вражды и ненависти и т.д.

Установлено, что эти граждане публиковали экстремистские материалы, а трое участвовали в нападениях. В сообществе было чёткое распределение ролей. Но в итоге все они были задержаны. Задержания начались летом 2016 года и закончились в январе 2017-го.

Своей вины они так и не признали. Но сотрудники СКР её доказали. В итоге Чкаловский райсуд вынес приговор. Один был осуждён на 5,5 лет общего режима и к штрафу 197 тыс. рублей. Ещё двое отделались более мягкими наказаниями, а двое были освобождены в связи с истечением срока давности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить