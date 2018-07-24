Школу-сад в Зауралье назвали опасной

Курган, , 08:10 — REGNUM В одной из сельских школ-садов Зауралья не соблюдается питьевой режим, отсутствуют условия для мытья посуды, уборки и соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом. Данное учебное учреждение посещает 79 учащихся и 18 дошколят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Школа-сад в селе Танрыкулово Альменевского района Курганской области постоянно действует с нарушением санитарных норм и правил, так как пищеблок, столовая, буфетная, санузлы здесь не обеспечены проточным холодным и горячим водоснабжением. Проблема в том, что сельская водонапорная башня находится в ветхом состоянии. Подача воды из-за низкого давления ведётся только в дневное время с 8:00 до 13:00.

«Подобная подача воды создает угрозу закачивания сточных вод из поврежденных участков водопровода, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью школьников и учителей. Данное обстоятельство подтверждается тем, что в июне 2018 года в образцах воды для лабораторных исследований были обнаружены бактерии кишечной палочки, которые исчезли только после полного хлорирования системы», — поясняют в Роспотребнадзоре по Курганской области.

Администрацию Альменевского района в судебном порядке обязали привести систему водоснабжения в норму к 1 августа 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доля неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям составляет в Курганской области более 37%.

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