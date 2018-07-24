В Югре сотни детей больны тяжёлой формой диабета

Ханты-Мансийск, , 06:41 — REGNUM В Югре на сегодня проживает 600 детей с сахарным диабетом первого типа. И болезнь в регионе молодеет. Так, в Нефтеюганске сахарный диабет диагностировали у ребёнка в возрасте 1,3 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM кураторы национальной благотворительной программы «Альфа-Эдо».

В Ханты-Мансийском автономном округе с 28 июня 2018 года стартовала благотворительная программа «Медико-социальная помощь детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации», которую реализует Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» (российский филиал британского фонда Charities Aid Foundation — прим. ИА REGNUM ) совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.

Югра вошла в число шести регионов, где внедряется данная программа на средства гранта от фонда Medtronic.

«Согласно результатам исследования фонда «КАФ», почти 20% семей, имеющих детей с сахарным диабетом, находятся в трудной жизненной ситуации по одному или нескольким показателям: одинокое материнство, отсутствие работы, бедность. Всемирной организацией здравоохранения доказано, что если семья находится в такой ситуации, осложняется контроль любого заболевания, но особенно такого тяжелого, как сахарный диабет», — поясняет руководитель программы «Альфа-Эндо», доктор медицинских наук Анна Карпушкина.

В рамках программы будет проведено обучение педиатров и социальных работников медико-социальному патронажу детей с сахарным диабетом. По итогам проекта планируется, что не менее 80% детей с диабетом из неблагополучных семей получат комплексные медико-социальные услуги. Также планируется увеличить на 50% число медицинских и социальных работников, обученных сопровождению детей с диабетом. И важно, чтобы семье, попавшей в безвыходное положение, была оказана полная поддержка департаментами здравоохранения и социального развития Югры, отмечают кураторы программы.

Сахарный диабет первого типа — это социально значимое заболевание. В России зарегистрировано около 32 тысяч детей с таким диагнозом. Но лишь 30% пациентов держат болезнь под контролем.

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