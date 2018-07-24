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«На позитиве!»: тюменcкий блогер проехал по городу в ванной

Общество

Этим он не только взорвал социальные сети, но и собрал массу добрых и весёлых комментариев

«На позитиве!»: тюменcкий блогер проехал по городу в ванной
Иллюстрация: Instgram.com / eduard filippov
С ветерком!

Тюмень, 24 июля 2018, 06:39 — REGNUM  Тюменский блогер, чтобы развеселить горожан, проехался по улицам города в ванной, размещённой в прицепе автомобиля. Жители Тюмени позитивно ответили на порыв земляка развеселить публику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюменский сегмент социальных сетей взорвал мужчина в ванной, наполненной водой и пеной, который подъезжает к окну киоска с фастфудом и просит картошку фри и прохладительный напиток у продавца.

«Делай, что хочется, всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!» — пишет у себя на страницах в социальных сетях блогер, который, по собственному признанию, таким образом хотел поднять настроение тюменцам.

В социальных сетях весёлого тюменца земляки поддержали.

«Мужик молодец! На позитиве!» — основной тон сообщений.

Как выяснилось, позитивный тюменец не в первый раз поднимает настроение жителям областной столицы. Ранее он изображал русалку, тестируя огромную лужу около ЖК «Комарово», в которой тонул автобус.

Тюменцы отмечают в комментариях, что городу не хватает карнавала и подобных весёлых людей «на позитиве» нужно только поддерживать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, люди «в образе» появляются на Урале не только в Тюмени. По Кургану второй месяц ходит человек в костюме Смерти. Как выяснилось, таким образом он несёт «общий терапевтический эффект», подчёркивает социальные проблемы города — демографический спад, рост числа алкоголиков и наркоманов.

Читайте ранее в этом сюжете: По улицам Кургана ходит «Смерть»

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