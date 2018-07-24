Стрельба в Торонто: Террорист, расстрелявший толпу, был психопатом

Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США

Торонто, Канада, , 01:55 — REGNUM Семья террориста, расстрелявшего толпу на оживленной улице в Торонто, утверждает, что он страдал серьезными психическими расстройствами, 23 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению семьи, 29-летний Фейсал Хусейн «испытывал серьезные проблемы с психическим здоровьем и боролся с психозом и депрессией всю жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 июля террорист расстрелял толпу в районе Greektown в Торонто. Жертвами стрелка стали двое человек, 13 получили ранения. Террорист был найден мертвым на месте преступления.

Читайте также: Полиция назвала имя террориста, расстрелявшего толпу в Торонто