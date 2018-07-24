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Полиция назвала имя террориста, расстрелявшего толпу в Торонто

Общество

29-летний Фейсал Хусейн был найден мертвым на месте преступления

Торонто, Канада, 24 июля 2018, 01:47 — REGNUM  Полиция Торонто назвала имя мужчины, который расстрелял толпу на оживленной улице канадского города, 23 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полицейских, стрелком являлся 29-летний Фейсал Хусейн. Он был найден мертвым на месте преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 июля в «греческом» районе Торонто мужчина открыл огонь по толпе, после чего совершил самоубийство. Жертвами стрелка стали двое человек, 13 получили ранения.

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