Полиция назвала имя террориста, расстрелявшего толпу в Торонто

Торонто, Канада, , 01:47 — REGNUM Полиция Торонто назвала имя мужчины, который расстрелял толпу на оживленной улице канадского города, 23 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полицейских, стрелком являлся 29-летний Фейсал Хусейн. Он был найден мертвым на месте преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 июля в «греческом» районе Торонто мужчина открыл огонь по толпе, после чего совершил самоубийство. Жертвами стрелка стали двое человек, 13 получили ранения.

Читайте также: Жертвами стрельбы в Торонто стали двое человек, 13 — ранены