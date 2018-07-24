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В Тернопольской области больного участника АТО выгнали из маршрутки

Общество

Водитель отказался везти его бесплатно

Тернополь, Украина, 24 июля 2018, 01:41 — REGNUM  Боевика АТО, возвращавшегося домой после курса химиотерапии, выгнали из маршрутки, сообщила 23 июля газета «Факты».

Ни один пассажир не вступился за «героя» боевых действий в Донбассе.

По словам председателя областного союза «Объединение участников АТО Тернопольщины» Романа Нагорного, подобные конфликты возникают довольно часто. При этом боевики АТО ведут себя неадекватно.

Нагорный рассказал о случае, который произошел в Луцке, когда водитель высадил из маршрутки жену участника АТО с ребенком. В отместку «ветераны» перевернули маршрутку и избили водителя.

Напомним, в начале июня из украинского института рака была уволена врач, которая якобы отказалась бесплатно лечить боевика. На самом деле украинские СМИ лживо приписали ей «пророссийские» взгляды, извратив суть слов врача.

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