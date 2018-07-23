В Кремле готовят заседание Госсовета по вопрсоу лекарственноо обеспечения

Москва, , 22:50 — REGNUM Одно из ближайших заседаний президиума Государственного совета России будет посвящено вопросу повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, сообщает 23 июля пресс-служба Кремля.

Как отмечается, сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке мероприятия под руководством секретаря Госсовета, помощника президента Игоря Левитина.

В состав рабочей группы вошли более 60 представителей федеральных и региональных органов власти и общественных организаций. Возглавил рабочую группу член Госсовета, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

«На заседании обсудили вопросы, связанные с региональными закупками лекарственных препаратов, внедрением информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд, автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки и идентификации упаковок лекарств, созданной во исполнение поручения президента», — говорится в сообщении.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы передачи на федеральный уровень полномочий по обеспечению лекарствами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими орфанными заболеваниями.

В ходе заседания было отмечено, что внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств позволит предотвращать коррупционные нарушения, связанные с использованием контрактов, специально подготовленных под конкретных поставщиков.