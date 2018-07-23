Москалькова: Адвокату заключенного из ярославской ИК-1 нужна госзащита

Москва, , 22:33 — REGNUM Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что адвокат заключенного, который подвергся пыткам в Ярославской колонии №1, Ирина Бирюкова должна получить государственную защиту. Об этом сегодня, 23 июля, пишет «Российская газета».

По словам Москальковой, на адвоката Бирюкову распространяется закон о государственной защите.

«Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью, в предоставлении ей государственной защиты, если действительно такие угрозы к ней поступали», — сказала уполномоченная.

Напомним, ранее Бирюкова заявила, что уже обратилась за государственной защитой к властям, но потом решила покинуть Россию, так как она опасается за свою жизнь из-за поступающих в её адрес угроз.

Стоит отметить, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту поступающих в адрес Бирюковой угроз. Если угрозы подтвердятся, то Бирюковой и членам её семьи должна быть предоставлена государственная защита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту пыток заключенного в Ярославской исправительной колонии №1 было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись с видеорегистратора одного из сотрудников ИК №1, которая была сделана в июне 2017 года. На этой видеозаписи видно, как сотрудники колонии пытают и издеваются над заключённым.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы ФСИН: Заключённый из ярославской колонии спровоцировал тюремщиков