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Более 150 боеприпасов времён войны обезвредили в Подмосковье с начала года

Общество

Большинство неразорвавшихся снарядов обнаруживается во время строительных, дорожных и дачных работ

Более 150 боеприпасов времён войны обезвредили в Подмосковье с начала года
Иллюстрация: Подольск-администрация.рф
Снаряды

Красногорск, 23 июля 2018, 21:51 — REGNUM  Взрывотехники «Мособлпожспаса» с начала 2018 обнаружили и обезвредили на территории Московской области 158 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает 23 июля пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что одной из самых крупных находок взрывотехников стал авиационный снаряд «ФАБ-50», обнаруженный рабочими во время прокладки водопроводной траншеи в городском округе Ступино.

По данным пресс-службы, наиболее часто взрывотехники выезжают к местам обнаружения неразорвавшихся снарядов в тёплое время года, что объясняется активизацией строительных, дорожных и дачных работ в этот период.

Специалисты-взрывотехники напоминают, что при обнаружении боеприпаса или похожего не него предмета необходимо соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещается трогать опасный предмет, поднимать или уносить с собой6 о находке следует сообщить по единому номеру «112».

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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