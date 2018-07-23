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Односельчане собирают деньги на похороны утонувших липецких детей

Общество

По словам знакомых, обе семьи, потерявшие сыновей, нуждаются в деньгах

Односельчане собирают деньги на похороны утонувших липецких детей
Иллюстрация: Поленов. Лодка

н.п. Черепянь, Липецкая область, 23 июля 2018, 21:26 — REGNUM  Жительница села Черепянь Лебедянского района Липецкой области открыла сбор средств на похороны детей, утонувших 21 июля.

Как сообщил портал LipetskMedia, семьи обоих погибших мальчиков живут бедно, поэтому нуждаются в помощи неравнодушных, чтобы достойно похоронить трагически погибших детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 июля четверо детей и подростков сплавлялись на самодельном плоту по реке Дон. Плот перевернулся, и дети оказались в воде. Двоим, по данным спасателей, удалось выбраться на берег, еще двое мальчиков, 10 и 14 лет, погибли. По данным местных СМИ, старший ребенок утонул, пытаясь спасти товарища. Следователи проводят проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей на реке Дон

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